"Галатасарай" интересуется Селезневым

Теги галатасарайкарабюкспоревгений селезнёв

"Галатасарай" интересуется Селезневым

"Галатасарай" проявляет интерес к украинскому нападающему "Карабюкспора" Евгению Селезневу, сообщает Futbol Arena.

По сведениям издания, стамбульский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Видеть игрока в составе "львов" хочет лично главный тренер Игор Тудор.

В минувшем сезоне 32-летний Селезнев провел за "Карабюкспор" 16 матчей и забил 6 голов.

Не пропустите: Кучер договорился с "Кайсериспором". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Пока без Супер Марио: "Наполи" принимает "Ниццу"

Пока без Супер Марио: "Наполи" принимает "Ниццу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов