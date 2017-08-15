"Галатасарай" интересуется Селезневым

"Галатасарай" проявляет интерес к украинскому нападающему "Карабюкспора" Евгению Селезневу, сообщает Futbol Arena.

По сведениям издания, стамбульский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Видеть игрока в составе "львов" хочет лично главный тренер Игор Тудор.

В минувшем сезоне 32-летний Селезнев провел за "Карабюкспор" 16 матчей и забил 6 голов.

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