"Галатасарай" интересуется защитником "Интера"

"Галатасарай" хочет арендовать защитника "Интера" Юто Нагатомо.

"В настоящее время "Галатасарай" ведет переговоры с "Интером" по Юто Нагатомо. Клуб желает взять 31-летнего игрока в аренду" - заявили в пресс-службе турецкого клуба.

Сообщается, что арендный договор будет рассчитан до окончания текущего сезона.

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