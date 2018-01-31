"Галатасарай" интересуется защитником "Интера"
"Галатасарай" хочет арендовать защитника "Интера" Юто Нагатомо.
"В настоящее время "Галатасарай" ведет переговоры с "Интером" по Юто Нагатомо. Клуб желает взять 31-летнего игрока в аренду" - заявили в пресс-службе турецкого клуба.
Сообщается, что арендный договор будет рассчитан до окончания текущего сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|19
|42
|2
|Галатасарай
|19
|41
|3
|Фенербахче
|19
|37
|4
|Бешикташ
|19
|36
|5
|Трабзонспор
|19
|31
|6
|Кайсериспор
|19
|31
|7
|Гёзтепе АС Измир
|19
|31
|8
|Сивасспор
|19
|27
|9
|Малатия Беледийеспор
|19
|26
|10
|Бурсаспор
|19
|25
|11
|Касимпаса
|19
|22
|12
|Аланьяспор
|19
|21
|13
|Акхисар Беледийе ГС
|19
|21
|14
|Генчлербирлиги
|19
|20
|15
|Османлыспор
|19
|18
|16
|Антальяспор
|19
|18
|17
|Коньяспор
|19
|16
|18
|Карабюкспор
|19
|9