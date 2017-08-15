"Галатасарай" – "Кайсериспор" - 4:1 (обзор)

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"Галатасарай" – "Кайсериспор" - 4:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча первого тура чемпионата Турции между "Галатасараем" и "Кайсериспором".

Не пропустите: "Галатасарай" в родных стенах разгромил "Кайсериспор". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
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