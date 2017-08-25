"Галатасарай" крупно победил "Сивасспор", "Аланьяспор" спас ничью в матче с "Карабюкспором"

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"Галатасарай" крупно победил "Сивасспор", "Аланьяспор" спас ничью в матче с "Карабюкспором"

В рамках третьего тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Галатасарай" на своём поле без проблем разобрался с "Сивасспором", а "Карабюкспор" в гостях упустил победу над "Аланьяспором".

"Галатасарай" – "Сивасспор" - 3:0

Голы: Джигерджи, 41 - 1:0, Джигерджи, 71 - 2:0, Гомис, 83 (пенальти) - 3:0.

"Галатасарай": Муслера, Майкон, Линнес, Мариано, Азиз, Джигерджи (Инан, 76), Фернандо, Ндиайе, Родригеш, Бельханда (Озтекин, 86), Гомис (Дердийок, 87).


"Аланьяспор" – "Карабюкспор" - 1:1

Голы: Фофана, 29 (автогол) - 0:1, Акбаба, 90 - 1:1.

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2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
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