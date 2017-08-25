"Галатасарай" крупно победил "Сивасспор", "Аланьяспор" спас ничью в матче с "Карабюкспором"

В рамках третьего тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Галатасарай" на своём поле без проблем разобрался с "Сивасспором", а "Карабюкспор" в гостях упустил победу над "Аланьяспором".

"Галатасарай" – "Сивасспор" - 3:0

Голы: Джигерджи, 41 - 1:0, Джигерджи, 71 - 2:0, Гомис, 83 (пенальти) - 3:0.

"Галатасарай": Муслера, Майкон, Линнес, Мариано, Азиз, Джигерджи (Инан, 76), Фернандо, Ндиайе, Родригеш, Бельханда (Озтекин, 86), Гомис (Дердийок, 87).



"Аланьяспор" – "Карабюкспор" - 1:1

Голы: Фофана, 29 (автогол) - 0:1, Акбаба, 90 - 1:1.

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