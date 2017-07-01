"Галатасарай" купил Майкона
"Галатасарай" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Сан-Паулу" Майкона.
Сумма трансфера составила семь миллионов евро. 28-летний бразилец заключил с турецким клубом контракт до лета 2021 года.
Майкон выступал за "Сан-Паулу" с 2016 года, сыграл 72 матча и забил 5 голов.
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|Касимпаса
|34
|43
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|34
|43
|11
|Карабюкспор
|34
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|34
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|Османлыспор
|34
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|Кайсериспор
|34
|38
|15
|Бурсаспор
|34
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|16
|Джайкур Ризеспор
|34
|36
|17
|Газиантепспор
|34
|26
|18
|Аданаспор
|34
|25