"Галатасарай" купил Майкона

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"Галатасарай" купил Майкона

"Галатасарай" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Сан-Паулу" Майкона.

Сумма трансфера составила семь миллионов евро. 28-летний бразилец заключил с турецким клубом контракт до лета 2021 года.

Майкон выступал за "Сан-Паулу" с 2016 года, сыграл 72 матча и забил 5 голов.

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