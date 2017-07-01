"Галатасарай" купил Майкона

"Галатасарай" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Сан-Паулу" Майкона.

Сумма трансфера составила семь миллионов евро. 28-летний бразилец заключил с турецким клубом контракт до лета 2021 года.

Майкон выступал за "Сан-Паулу" с 2016 года, сыграл 72 матча и забил 5 голов.

Не пропустите: Бельханда стал игроком "Галатасарая". | http://soccernews.ru