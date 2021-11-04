"Локомотив" сыграл вничью в гостях с "Галатасараем" в Лиге Европы

Фото: инстаграм "Галатасарая"/Автор неизвестен

Московский "Локомотив" в гостях сыграл вничью с "Галатасараем" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

"Галатасарай" - "Локомотив" - 1:1

Голы: Фегули, 43 - 1:0, Камано, 72 - 1:1.

"Галатасарай" - Муслера, Йедлин, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт (Байрам, 76), Фегули (Йылмаз, 71), Актюркоглу, Чикылдэу, Моруцан (Мохамед, 76), Кутлу, Дервишоглу.

"Локомотив" - Гильерме, Ненахов (Живоглядов, 46), Едвай, Баринов, Рыбус, Бека-Бека, Рыбчинский (Камано, 65), Марадишвили, Керк, Жемалетдинов, Лисакович (Смолов, 46).

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