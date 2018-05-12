"Галатасарай" – "Малатияспор" - 2:0 (обзор)

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"Галатасарай" – "Малатияспор" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 33-го тура чемпионата Турции между "Галатасараем" и "Малатияспором".

Не пропустите: "Галатасарай" победил "Малатияспор" и вернул себе лидерство в чемпионате Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 33 72
2 Истанбул ББ 33 69
3 Бешикташ 33 68
4 Фенербахче 32 66
5 Трабзонспор 33 52
6 Гёзтепе АС Измир 33 49
7 Сивасспор 33 49
8 Касимпаса 33 46
9 Кайсериспор 32 44
10 Малатия Беледийеспор 33 40
11 Бурсаспор 33 39
12 Антальяспор 33 38
13 Аланьяспор 33 37
14 Коньяспор 33 36
15 Акхисар Беледийе ГС 32 36
16 Османлыспор 33 33
17 Генчлербирлиги 33 30
18 Карабюкспор 32 12
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