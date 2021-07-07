"Галатасарай" может перехватить трансферную цель ЦСКА

Фото: инстаграм Эзджана Алиоски/Автор неизвестен

Стамбульский "Галатасарай" проявляет интерес к македонскому защитнику Эзджану Алиоски, сообщает журналист Николо Скира в твиттере.

По сведениям источника, турецкий клуб является фаворитом в борьбе за футболиста, которым также активно интересуется московский ЦСКА. Алиоски является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

В прошлом сезоне 29-летний Алиоски выступал за "Лидс", провел за клуб 36 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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