"Галатасарай" может перехватить трансферную цель ЦСКА
Фото: инстаграм Эзджана Алиоски/Автор неизвестен
Стамбульский "Галатасарай" проявляет интерес к македонскому защитнику Эзджану Алиоски, сообщает журналист Николо Скира в твиттере.
По сведениям источника, турецкий клуб является фаворитом в борьбе за футболиста, которым также активно интересуется московский ЦСКА. Алиоски является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.
В прошлом сезоне 29-летний Алиоски выступал за "Лидс", провел за клуб 36 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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