"Галатасарай" нацелился на Балотелли
Нападающий "Брешии" Марио Балотелли может сменить команду во время зимнего трансферного окна.
По информации La Gazzetta dello Sport, конфликт между 29-летним футболистом и главным тренером "ласточек" Фабио Гроссо только обострился после вмешательства президента клуба Массимо Челлино, поэтому вероятность ухода скандального итальянца уже в январе весьма высока.
За ситуацией следит турецкий "Галатасарай", который заинтересован в услугах форварда.
Балотелли присоединился к "Брешии" минувшим летом на правах свободного агента, провёл 7 матчей и забил 2 гола.
Не пропустите: Балотелли вернулся к тренировкам с "Брешией" после конфликта с тренером. | http://soccernews.ru
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