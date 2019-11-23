"Галатасарай" нацелился на Балотелли

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"Галатасарай" нацелился на Балотелли

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации La Gazzetta dello Sport, конфликт между 29-летним футболистом и главным тренером "ласточек" Фабио Гроссо только обострился после вмешательства президента клуба Массимо Челлино, поэтому вероятность ухода скандального итальянца уже в январе весьма высока.

За ситуацией следит турецкий "Галатасарай", который заинтересован в услугах форварда.

Балотелли присоединился к "Брешии" минувшим летом на правах свободного агента, провёл 7 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: Балотелли вернулся к тренировкам с "Брешией" после конфликта с тренером. | http://soccernews.ru
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