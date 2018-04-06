"Галатасарай" нацелился на Фарфана

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"Галатасарай" нацелился на Фарфана

Хавбек "Локомотива" Джефферсон Фарфан попал в сферу интересов "Галатасарая".

Как сообщает AS, "львы" предлагают игроку зарплату размером в 2 миллиона евро. Отметим, что контракт Фарфана с клубом истекает этим летом.

В текущем сезоне Фарфан провел 26 матчей, забил 12 голов и отдал 4 ассиста.

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