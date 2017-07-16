"Галатасарай" нацелился на Фернандиньо

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо попал в сферу интересов "Галатасарая", сообщает турецкая пресса.

Детали возможного трансфера неизвестны. Контракт 32-летнего бразильца с "горожанами" истекает летом 2018 года.

В прошлом сезоне Фернандиньо сыграл за "Манчестер Сити" 44 матча, забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи.

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