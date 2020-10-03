"Галатасарай" нацелился на лидера "Рубина"

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"Галатасарай" нацелился на лидера "Рубина"

Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия стал трансферной целью "Галатасарая", утверждает Metaratings.

По информации источника, турецкий клуб собирается купить лидера казанцев грядущей зимой.

Сделку уже одобрил главный тренер "львов" Фатих Терим.

19-летний Кварацхелия выступает за "Рубин" с лета 2019 года, сыграл 37 матчей, забил 4 гола и сделал 9 ассистов. Его рыночная стоимость - 4,5 миллиона евро.

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