"Галатасарай" нацелился на основного полузащитника ЦСКА
Стамбульский "Галатасарай" проявляет интерес к словенскому полузащитнику московского ЦСКА Яке Бийолу, сообщает Fanatik.
По сведениям источника, турецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 22-летний Бийол провел за ЦСКА 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 23 года.
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