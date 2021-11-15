"Галатасарай" нацелился на основного полузащитника ЦСКА

Стамбульский "Галатасарай" проявляет интерес к словенскому полузащитнику московского ЦСКА Яке Бийолу, сообщает Fanatik.

По сведениям источника, турецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 22-летний Бийол провел за ЦСКА 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 23 года.

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