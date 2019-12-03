"Галатасарай" нацелился на полузащитника "Ливерпуля"

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"Галатасарай" нацелился на полузащитника "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири стал трансферной целью "Галатасарая", сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По его информации, стамбульские "львы" намерены арендовать швейцарца в январе.

Клубы уже контактируют касательно возможного переезда 28-летнего футболиста в Турцию.

В текущем сезоне Шакири принял участие в четырех матчах "Ливерпуля", проведя в сумме на поле всего 59 минут. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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