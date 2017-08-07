"Галатасарай" нацелился на полузащитника "Ювентуса"

Хавбек "Ювентуса" Квадво Асамоа может продолжить карьеру в "Галатасарае", сообщает Gianlucadimarzio.com.

По информации ресурса, на этой неделе игрок обсудит с руководством туринского клуба вероятность этого трансфера. Однако несмотря на то, что клуб не предоставляет футболисту много игрового времени, они не планируют его продавать.

В прошлом сезоне Асамоа сыграл 18 поединков в чемпионате.

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