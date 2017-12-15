"Галатасарай" нацелился на защитника "Зенита"

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"Галатасарай" нацелился на защитника "Зенита"

"Галатасарай" хочет купить защитника "Зенита" Доменико Кришито, сообщает Milliyet.

По информации источника, турецкий клуб намерен предложить в январе за 30-летнего итальянца один миллион евро.

Сам Кришито, контракт которого с "Зенитом" истекает летом 2018 года, готов перебраться в Стамбул. 

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