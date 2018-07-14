"Галатасарай" намерен арендовать защитника "Зенита"

"Галатасарай" намерен подписать защитника "Зенита" Луиша Нету, сообщает Sporx.

По информации источника, стамбульский клуб рассчитывает арендовать 30-летнего португальца на один год.

Напомним, что прошлый сезон Нету на правах аренды провёл в "Фенербахче", сыграл 16 матчей.

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