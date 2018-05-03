"Галатасарай" намерен выкупить Нагатомо

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"Галатасарай" намерен выкупить Нагатомо

"Галатасарай" намерен выкупить защитника "Интера" Юто Нагатомо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в стане "львов" довольны выступлениями 31-летнего японца, который играет за стамбульскую команду на правах аренды.

Отметим, что Нагатомо сыграл за "Галатасарай" 13 матчей, в которых отдал 4 голевых передачи.

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