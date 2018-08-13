"Галатасарай" не заинтересован в подписании Дзюбы

1 Теги галатасарайартём дзюбазенит санкт-петербург

"Галатасарай" не заинтересован в подписании ДзюбыТурецкий "Галатасарай" не заинтересован в подписании форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбы, информирует Спорт24.

Об этом источнику сообщили представители турецких СМИ. В частности было сказано, что "на сегодняшний день "Галатасарай" не может позволить себе еще одного иностранца - есть лимит и в клубе сейчас вакантных позиций для нетурецкого футболиста нет. А Дзюбой "Галатасарай" не интересуется".

Напомним, Орлов скептически оценил возможный переход Дзюбы в "Галатсарай". | soccernews.ru

Комментарии
Дзюба

Да пиздец, как так то...

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