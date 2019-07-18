"Галатасарай" объявил о переходе хавбека сборной Кот-д'Ивуара

Ивуарийский полузащитник "Фулхэма" Жан-Микаэль Сери перешел в "Галатасарай", сообщает официальный сайт клуба.

Турецкий клуб арендовал футболиста за 1,5 миллиона евро с правом последующего выкупа за 18 миллионов.

27-летний Сери выступал за "Фулхэм" с 2018 года, провел за клуб 34 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Ранее он играл за АСЕК, "Пакуш де Феррейру" и "Ниццу". За сборную Кот-д'Ивуара провел 28 матчей и забил два мяча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

Не пропустите: Фалькао близок к переходу в "Галатасарай". | http://soccernews.ru