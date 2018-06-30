"Галатасарай" объявил о подписании защитника "Интера"

Защитник "Интера" Юто Нагатомо стал игроком "Галатасарая".

Как сообщает официальный сайт клуба, "желто-красные" выкупили права на игрока, который в минувшем сезоне выступал за них на правах аренды. Условия сделки не разглашаются.

Нагатомо выступал за "Интер" с 2010 года. За это время он провел 200 матчей, в которых забил 11 голов.

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