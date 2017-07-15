"Галатасарай" объявил о трансфере Мариано

Теги галатасарайсевильямариано

"Галатасарай" объявил о трансфере Мариано

Защитник "Севильи" Мариано стал игроком "Галатасарая", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и детали контракта пока не разглашаются. Ранее СМИ утверждали, что турецкий клуб заплатит за 31-летнего бразильца 4,6 миллиона евро, а самому футболисту будет предложено трёхлетнее соглашение.

Мариано выступал за "Севилью" с 2015 года, сыграл 80 матчей, забил 1 гол и сделал 9 результативных передач. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Удачный дебют Манчини: "Зенит" на выезде обыгрывает "СКА-Хабаровск"

Удачный дебют Манчини: "Зенит" на выезде обыгрывает "СКА-Хабаровск"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Касимпаса 34 43
10 Коньяспор 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Кайсериспор 34 38
15 Бурсаспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов