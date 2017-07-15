"Галатасарай" объявил о трансфере Мариано

Защитник "Севильи" Мариано стал игроком "Галатасарая", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и детали контракта пока не разглашаются. Ранее СМИ утверждали, что турецкий клуб заплатит за 31-летнего бразильца 4,6 миллиона евро, а самому футболисту будет предложено трёхлетнее соглашение.

Мариано выступал за "Севилью" с 2015 года, сыграл 80 матчей, забил 1 гол и сделал 9 результативных передач. | http://soccernews.ru