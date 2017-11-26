"Галатасарай" обыгрывает "Аланьяспор", "Бешикташ" теряет очки и другие результаты 13-го тура чемпионата Турции

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"Галатасарай" обыгрывает "Аланьяспор", "Бешикташ" теряет очки и другие результаты 13-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 13-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим домашнюю победу "Галатасарая" над "Аланьяспором".

"Гёзтепе" – "Акхисар Беледие" - 2:0

Голы: Шахин, 69 - 1:0, Акбунар, 79 - 2:0.


"Малатияспор" – "Бешикташ" - 0:0


"Галатасарай" – "Аланьяспор" - 2:0

Голы: Озтекин, 33 - 1:0, Гомис, 88 - 2:0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 13 29
2 Истанбул ББ 12 26
3 Бешикташ 13 23
4 Кайсериспор 12 22
5 Гёзтепе АС Измир 13 21
6 Фенербахче 12 20
7 Сивасспор 12 19
8 Бурсаспор 12 18
9 Акхисар Беледийе ГС 13 18
10 Аланьяспор 13 17
11 Трабзонспор 12 16
12 Касимпаса 12 15
13 Малатия Беледийеспор 13 15
14 Антальяспор 12 13
15 Коньяспор 12 11
16 Османлыспор 13 11
17 Карабюкспор 12 8
18 Генчлербирлиги 13 8
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