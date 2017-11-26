"Галатасарай" обыгрывает "Аланьяспор", "Бешикташ" теряет очки и другие результаты 13-го тура чемпионата Турции
В субботу в рамках 13-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим домашнюю победу "Галатасарая" над "Аланьяспором".
"Гёзтепе" – "Акхисар Беледие" - 2:0
Голы: Шахин, 69 - 1:0, Акбунар, 79 - 2:0.
"Малатияспор" – "Бешикташ" - 0:0
"Галатасарай" – "Аланьяспор" - 2:0
Голы: Озтекин, 33 - 1:0, Гомис, 88 - 2:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|13
|29
|2
|Истанбул ББ
|12
|26
|3
|Бешикташ
|13
|23
|4
|Кайсериспор
|12
|22
|5
|Гёзтепе АС Измир
|13
|21
|6
|Фенербахче
|12
|20
|7
|Сивасспор
|12
|19
|8
|Бурсаспор
|12
|18
|9
|Акхисар Беледийе ГС
|13
|18
|10
|Аланьяспор
|13
|17
|11
|Трабзонспор
|12
|16
|12
|Касимпаса
|12
|15
|13
|Малатия Беледийеспор
|13
|15
|14
|Антальяспор
|12
|13
|15
|Коньяспор
|12
|11
|16
|Османлыспор
|13
|11
|17
|Карабюкспор
|12
|8
|18
|Генчлербирлиги
|13
|8