"Галатасарай" обыгрывает "Аланьяспор", "Бешикташ" теряет очки и другие результаты 13-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 13-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим домашнюю победу "Галатасарая" над "Аланьяспором".

"Гёзтепе" – "Акхисар Беледие" - 2:0

Голы: Шахин, 69 - 1:0, Акбунар, 79 - 2:0.



"Малатияспор" – "Бешикташ" - 0:0



"Галатасарай" – "Аланьяспор" - 2:0

Голы: Озтекин, 33 - 1:0, Гомис, 88 - 2:0.

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