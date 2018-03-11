"Галатасарай" одержал волевую победу над "Коньяспором" и вернулся на первое место в Суперлиге

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"Галатасарай" одержал волевую победу над "Коньяспором" и вернулся на первое место в Суперлиге

Завершились несколько матчей 25-го тура чемпионата Турции. Стоит выделить победу "Галатасарая", которая позволила клубу вернуться на первое место. Также победил "Фенербахче", пытающийся зацепиться за первую строчку.

"Галатасарай" - "Коньяспор" - 2:1 (0:1)
Голы: Моке, 2 - 0:1, Гомис, 69 - 1:1, Гумус, 86 - 2:1

"Малатьяспор" - "Фенербахче" - 0:2 (0:1)
Голы: Нойштедтер, 34 - 0:1, Жулиано, 90+2 - 0:2

"Кайзериспор" - "Карабюкспор" - 3:2 (1:1)
Голы: Леандриньо, 22 - 0:1, Кравец, 28 - 1:1, Турук, 48 (с пенальти) - 2:1, Кравец, 56 - 3:1, Скуласон, 88 - 3:2

"Гезтепе" - "Антальяспор" - 2:1 (1:0)
Голы: Ба, 36 - 1:0, Ба, 74 - 2:0, Дукара, 80 - 2:1

Положение лидеров: Галатасарай - 53, Бешикташ, Башакшехир - 50, Фенербахче - 47...

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 25 53
2 Бешикташ 25 50
3 Истанбул ББ 25 50
4 Фенербахче 25 47
5 Кайсериспор 25 41
6 Гёзтепе АС Измир 25 39
7 Сивасспор 25 38
8 Трабзонспор 24 36
9 Малатия Беледийеспор 25 34
10 Акхисар Беледийе ГС 24 33
11 Касимпаса 25 31
12 Бурсаспор 25 30
13 Аланьяспор 25 27
14 Генчлербирлиги 25 26
15 Антальяспор 25 25
16 Османлыспор 25 24
17 Коньяспор 25 21
18 Карабюкспор 25 12
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