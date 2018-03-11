"Галатасарай" одержал волевую победу над "Коньяспором" и вернулся на первое место в Суперлиге
Завершились несколько матчей 25-го тура чемпионата Турции. Стоит выделить победу "Галатасарая", которая позволила клубу вернуться на первое место. Также победил "Фенербахче", пытающийся зацепиться за первую строчку.
"Галатасарай" - "Коньяспор" - 2:1 (0:1)
Голы: Моке, 2 - 0:1, Гомис, 69 - 1:1, Гумус, 86 - 2:1
"Малатьяспор" - "Фенербахче" - 0:2 (0:1)
Голы: Нойштедтер, 34 - 0:1, Жулиано, 90+2 - 0:2
"Кайзериспор" - "Карабюкспор" - 3:2 (1:1)
Голы: Леандриньо, 22 - 0:1, Кравец, 28 - 1:1, Турук, 48 (с пенальти) - 2:1, Кравец, 56 - 3:1, Скуласон, 88 - 3:2
"Гезтепе" - "Антальяспор" - 2:1 (1:0)
Голы: Ба, 36 - 1:0, Ба, 74 - 2:0, Дукара, 80 - 2:1
Положение лидеров: Галатасарай - 53, Бешикташ, Башакшехир - 50, Фенербахче - 47...
Не пропустите: "Бешикташ" минимально обыграл "Генчлербирлиги" и другие результаты 25-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|25
|53
|2
|Бешикташ
|25
|50
|3
|Истанбул ББ
|25
|50
|4
|Фенербахче
|25
|47
|5
|Кайсериспор
|25
|41
|6
|Гёзтепе АС Измир
|25
|39
|7
|Сивасспор
|25
|38
|8
|Трабзонспор
|24
|36
|9
|Малатия Беледийеспор
|25
|34
|10
|Акхисар Беледийе ГС
|24
|33
|11
|Касимпаса
|25
|31
|12
|Бурсаспор
|25
|30
|13
|Аланьяспор
|25
|27
|14
|Генчлербирлиги
|25
|26
|15
|Антальяспор
|25
|25
|16
|Османлыспор
|25
|24
|17
|Коньяспор
|25
|21
|18
|Карабюкспор
|25
|12