"Галатасарай" одержал волевую победу над "Коньяспором" и вернулся на первое место в Суперлиге

Завершились несколько матчей 25-го тура чемпионата Турции. Стоит выделить победу "Галатасарая", которая позволила клубу вернуться на первое место. Также победил "Фенербахче", пытающийся зацепиться за первую строчку.

"Галатасарай" - "Коньяспор" - 2:1 (0:1)

Голы: Моке, 2 - 0:1, Гомис, 69 - 1:1, Гумус, 86 - 2:1

"Малатьяспор" - "Фенербахче" - 0:2 (0:1)

Голы: Нойштедтер, 34 - 0:1, Жулиано, 90+2 - 0:2

"Кайзериспор" - "Карабюкспор" - 3:2 (1:1)

Голы: Леандриньо, 22 - 0:1, Кравец, 28 - 1:1, Турук, 48 (с пенальти) - 2:1, Кравец, 56 - 3:1, Скуласон, 88 - 3:2

"Гезтепе" - "Антальяспор" - 2:1 (1:0)

Голы: Ба, 36 - 1:0, Ба, 74 - 2:0, Дукара, 80 - 2:1

Положение лидеров: Галатасарай - 53, Бешикташ, Башакшехир - 50, Фенербахче - 47...

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