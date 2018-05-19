"Галатасарай" одолел "Гёзтепе" и стал чемпионом Турции
Завершился чемпионат Турции. В субботу в рамках заключительного 34-го тура первенства состоялись четыре матча. "Галатасарай" одержал минимальную победу над "Гёзтепе" и стал обладателем золотых медалей, "Фенербахче" взял верх над "Коньяспором" и финишировал вторым, замкнул тройку "Истанбул", одолевший "Касымпашу", а на четвёртом месте оказался "Бешикташ", разгромивший "Сивасспор".
"Гёзтепе" – "Галатасарай" - 0:1
Гол: Гомис, 66 (пенальти) - 0:1.
"Фенербахче" – "Коньяспор" - 3:2
Голы: Фернандао, 28 - 1:0, Ай, 34 (автогол) - 2:0, Сольдадо, 65 (пенальти) - 3:0, Фофана, 70 - 3:1, Яхович, 73 - 3:2.
"Истанбул" – "Касымпаша" - 3:2
Голы: Йылдыз, 6 - 0:1, Дианье, 27 (пенальти) - 0:2, Вишча, 30 - 1:2, Адебайор, 36 - 2:2, Адебайор, 61 - 3:2.
"Бешикташ" – "Сивасспор" - 5:1
Голы: Талиска, 29 - 1:0, Ларин, 50 - 2:0, Арслан, 54 - 2:1, Ларин, 74 - 3:1, Ларин, 76 - 4:1, Бабел, 86 - 5:1.
Удаление: Ндинга (66) - "Сивасспор".
Отметим, что "Галатасарай" стал чемпионом Турции впервые с 2015 года и в 21-й раз в истории.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12