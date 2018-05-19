"Галатасарай" одолел "Гёзтепе" и стал чемпионом Турции

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"Галатасарай" одолел "Гёзтепе" и стал чемпионом Турции

Завершился чемпионат Турции. В субботу в рамках заключительного 34-го тура первенства состоялись четыре матча. "Галатасарай" одержал минимальную победу над "Гёзтепе" и стал обладателем золотых медалей, "Фенербахче" взял верх над "Коньяспором" и финишировал вторым, замкнул тройку "Истанбул", одолевший "Касымпашу", а на четвёртом месте оказался "Бешикташ", разгромивший "Сивасспор".

"Гёзтепе" – "Галатасарай" - 0:1

Гол: Гомис, 66 (пенальти) - 0:1.


"Фенербахче" – "Коньяспор" - 3:2

Голы: Фернандао, 28 - 1:0, Ай, 34 (автогол) - 2:0, Сольдадо, 65 (пенальти) - 3:0, Фофана, 70 - 3:1, Яхович, 73 - 3:2.


"Истанбул" – "Касымпаша" - 3:2

Голы: Йылдыз, 6 - 0:1, Дианье, 27 (пенальти) - 0:2, Вишча, 30 - 1:2, Адебайор, 36 - 2:2, Адебайор, 61 - 3:2.


"Бешикташ" – "Сивасспор" - 5:1

Голы: Талиска, 29 - 1:0, Ларин, 50 - 2:0, Арслан, 54 - 2:1, Ларин, 74 - 3:1, Ларин, 76 - 4:1, Бабел, 86 - 5:1.

Удаление: Ндинга (66) - "Сивасспор".

Отметим, что "Галатасарай" стал чемпионом Турции впервые с 2015 года и в 21-й раз в истории.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 34 75
2 Фенербахче 34 72
3 Истанбул ББ 34 72
4 Бешикташ 34 71
5 Трабзонспор 34 55
6 Гёзтепе АС Измир 34 49
7 Сивасспор 34 49
8 Касимпаса 34 46
9 Кайсериспор 34 44
10 Малатия Беледийеспор 34 43
11 Акхисар Беледийе ГС 34 42
12 Аланьяспор 34 40
13 Бурсаспор 34 39
14 Антальяспор 34 38
15 Коньяспор 34 36
16 Османлыспор 34 33
17 Генчлербирлиги 34 33
18 Карабюкспор 34 12
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