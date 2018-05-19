"Галатасарай" одолел "Гёзтепе" и стал чемпионом Турции

Завершился чемпионат Турции. В субботу в рамках заключительного 34-го тура первенства состоялись четыре матча. "Галатасарай" одержал минимальную победу над "Гёзтепе" и стал обладателем золотых медалей, "Фенербахче" взял верх над "Коньяспором" и финишировал вторым, замкнул тройку "Истанбул", одолевший "Касымпашу", а на четвёртом месте оказался "Бешикташ", разгромивший "Сивасспор".

"Гёзтепе" – "Галатасарай" - 0:1

Гол: Гомис, 66 (пенальти) - 0:1.



"Фенербахче" – "Коньяспор" - 3:2

Голы: Фернандао, 28 - 1:0, Ай, 34 (автогол) - 2:0, Сольдадо, 65 (пенальти) - 3:0, Фофана, 70 - 3:1, Яхович, 73 - 3:2.



"Истанбул" – "Касымпаша" - 3:2

Голы: Йылдыз, 6 - 0:1, Дианье, 27 (пенальти) - 0:2, Вишча, 30 - 1:2, Адебайор, 36 - 2:2, Адебайор, 61 - 3:2.



"Бешикташ" – "Сивасспор" - 5:1

Голы: Талиска, 29 - 1:0, Ларин, 50 - 2:0, Арслан, 54 - 2:1, Ларин, 74 - 3:1, Ларин, 76 - 4:1, Бабел, 86 - 5:1.

Удаление: Ндинга (66) - "Сивасспор".

Отметим, что "Галатасарай" стал чемпионом Турции впервые с 2015 года и в 21-й раз в истории.

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