"Галатасарай" одолел "Гёзтепе", "Кайсериспор" и "Бурсаспор" расписали результативную ничью

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"Галатасарай" одолел "Гёзтепе", "Кайсериспор" и "Бурсаспор" расписали результативную ничью

В субботу в рамках 19-го тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Кайсериспор" и "Бурсаспор" поделили очки, а "Галатасарай" на выезде добыл минимальную победу над "Гёзтепе".

"Кайсериспор" - "Бурсаспор" - 1:1

Голы: Эрдоган, 30 - 0:1, Сэпунару, 48 - 1:1.


"Гёзтепе" - "Галатасарай" - 0:1

Гол: Гюмюш, 72 - 0:1.

"Галатасарай": Муслера, Маркао Тейшейра, Мариано, Линнес, Майкон, Оньекуру, Ндиайе, Гюмюш (Челик, 89), Фегули (Кайя, 90), Инан (Донк, 79), Фернандо.

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