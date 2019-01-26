"Галатасарай" одолел "Гёзтепе", "Кайсериспор" и "Бурсаспор" расписали результативную ничью
В субботу в рамках 19-го тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Кайсериспор" и "Бурсаспор" поделили очки, а "Галатасарай" на выезде добыл минимальную победу над "Гёзтепе".
"Кайсериспор" - "Бурсаспор" - 1:1
Голы: Эрдоган, 30 - 0:1, Сэпунару, 48 - 1:1.
"Гёзтепе" - "Галатасарай" - 0:1
Гол: Гюмюш, 72 - 0:1.
"Галатасарай": Муслера, Маркао Тейшейра, Мариано, Линнес, Майкон, Оньекуру, Ндиайе, Гюмюш (Челик, 89), Фегули (Кайя, 90), Инан (Донк, 79), Фернандо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12