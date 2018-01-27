"Галатасарай" – "Османлыспор" - 2:0 (обзор)

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"Галатасарай" – "Османлыспор" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 19-го тура чемпионата Турции между "Галатасараем" и "Османлыспором".

Не пропустите: "Галатасарай" сильнее "Османлыспора" и другие результаты 19-го тура чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 19 41
2 Истанбул ББ 18 39
3 Фенербахче 18 36
4 Бешикташ 19 36
5 Кайсериспор 19 31
6 Гёзтепе АС Измир 19 31
7 Трабзонспор 18 30
8 Сивасспор 18 27
9 Бурсаспор 19 25
10 Малатия Беледийеспор 18 23
11 Касимпаса 19 22
12 Аланьяспор 19 21
13 Акхисар Беледийе ГС 18 20
14 Генчлербирлиги 19 20
15 Османлыспор 19 18
16 Антальяспор 18 17
17 Коньяспор 19 16
18 Карабюкспор 18 9
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