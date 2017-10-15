"Галатасарай" победил "Коньяспор" и другие результаты 8-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках восьмого тура чемпионата Турции состоялись четыре матча. Выделим выездную победу "Галатасарая" над "Коньяспором".

"Карабюкспор" – "Кайсериспор" - 1:0

Гол: Торже, 77 - 1:0.



"Антальяспор" – "Гёзтепе" - 1:3

Голы: Яхович, 8 - 0:1, Яхович, 19 - 0:2, Майкон, 27 - 1:2, Шишманоглу, 90 - 1:3.



"Истанбул" – "Аланьяспор" - 2:1

Голы: Акбаба, 9 - 0:1, Белезоглу, 18 - 1:1, Адебайор, 56 - 2:1.



"Коньяспор" – "Галатасарай" - 0:2

Голы: Гомис, 54 - 0:1, Гомис, 77 (пенальти) - 0:2.

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