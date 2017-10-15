"Галатасарай" победил "Коньяспор" и другие результаты 8-го тура чемпионата Турции

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"Галатасарай" победил "Коньяспор" и другие результаты 8-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках восьмого тура чемпионата Турции состоялись четыре матча. Выделим выездную победу "Галатасарая" над "Коньяспором".

"Карабюкспор" – "Кайсериспор" - 1:0

Гол: Торже, 77 - 1:0.


"Антальяспор" – "Гёзтепе" - 1:3

Голы: Яхович, 8 - 0:1, Яхович, 19 - 0:2, Майкон, 27 - 1:2, Шишманоглу, 90 - 1:3.


"Истанбул" – "Аланьяспор" - 2:1

Голы: Акбаба, 9 - 0:1, Белезоглу, 18 - 1:1, Адебайор, 56 - 2:1.


"Коньяспор" – "Галатасарай" - 0:2

Голы: Гомис, 54 - 0:1, Гомис, 77 (пенальти) - 0:2.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 8 22
2 Гёзтепе АС Измир 8 16
3 Истанбул ББ 8 16
4 Бешикташ 8 14
5 Кайсериспор 8 14
6 Акхисар Беледийе ГС 7 13
7 Фенербахче 7 11
8 Аланьяспор 8 10
9 Трабзонспор 7 9
10 Бурсаспор 7 9
11 Сивасспор 7 9
12 Малатия Беледийеспор 7 8
13 Карабюкспор 8 8
14 Касимпаса 7 8
15 Коньяспор 8 7
16 Генчлербирлиги 8 7
17 Антальяспор 8 6
18 Османлыспор 7 4
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