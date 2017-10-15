"Галатасарай" победил "Коньяспор" и другие результаты 8-го тура чемпионата Турции
В субботу в рамках восьмого тура чемпионата Турции состоялись четыре матча. Выделим выездную победу "Галатасарая" над "Коньяспором".
"Карабюкспор" – "Кайсериспор" - 1:0
Гол: Торже, 77 - 1:0.
"Антальяспор" – "Гёзтепе" - 1:3
Голы: Яхович, 8 - 0:1, Яхович, 19 - 0:2, Майкон, 27 - 1:2, Шишманоглу, 90 - 1:3.
"Истанбул" – "Аланьяспор" - 2:1
Голы: Акбаба, 9 - 0:1, Белезоглу, 18 - 1:1, Адебайор, 56 - 2:1.
"Коньяспор" – "Галатасарай" - 0:2
Голы: Гомис, 54 - 0:1, Гомис, 77 (пенальти) - 0:2.
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"Карабюкспор" – "Кайсериспор" - 1:0, "Антальяспор" – "Гёзтепе" - 1:3 (обзоры)
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"Истанбул" – "Аланьяспор" - 2:1, "Коньяспор" – "Галатасарай" - 0:2 (обзоры)
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"Галатасарай" победил "Коньяспор" и другие результаты 8-го тура чемпионата Турции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|8
|22
|2
|Гёзтепе АС Измир
|8
|16
|3
|Истанбул ББ
|8
|16
|4
|Бешикташ
|8
|14
|5
|Кайсериспор
|8
|14
|6
|Акхисар Беледийе ГС
|7
|13
|7
|Фенербахче
|7
|11
|8
|Аланьяспор
|8
|10
|9
|Трабзонспор
|7
|9
|10
|Бурсаспор
|7
|9
|11
|Сивасспор
|7
|9
|12
|Малатия Беледийеспор
|7
|8
|13
|Карабюкспор
|8
|8
|14
|Касимпаса
|7
|8
|15
|Коньяспор
|8
|7
|16
|Генчлербирлиги
|8
|7
|17
|Антальяспор
|8
|6
|18
|Османлыспор
|7
|4