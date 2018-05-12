"Галатасарай" победил "Малатияспор" и вернул себе лидерство в чемпионате Турции

В субботу в рамках 33-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим домашнюю победу "Галатасарая" над "Малатияспором" - теперь "львов" отделяет от чемпионства всего 1 очко.

"Касымпаша" – "Генчлербирлиги" - 3:1

Голы: Дианье, 39 - 1:0, Дианье, 49 - 2:0, Ману, 64 - 2:1, Дианье, 89 (пенальти) - 3:1.

Удаление: Огуз (36) - "Генчлербирлиги".



"Галатасарай" – "Малатияспор" - 2:0

Голы: Бельханда, 1 - 1:0, Гомис, 12 - 2:0.

"Галатасарай": Муслера, Майкон, Нагатомо, Линнес, Денайер, Бельханда, Донк (Кабак, 90), Родригеш, Фернандо (Инан, 83), Гюмюш (Озтекин, 69), Гомис.



"Коньяспор" – "Гёзтепе" - 1:1

Голы: Ба, 56 - 0:1, Шахинер, 75 - 1:1.

Удаление: Бийого-Поко (89) - "Гёзтепе".

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