"Галатасарай" победил "Малатияспор" и вернул себе лидерство в чемпионате Турции

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"Галатасарай" победил "Малатияспор" и вернул себе лидерство в чемпионате Турции

В субботу в рамках 33-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим домашнюю победу "Галатасарая" над "Малатияспором" - теперь "львов" отделяет от чемпионства всего 1 очко.

"Касымпаша" – "Генчлербирлиги" - 3:1

Голы: Дианье, 39 - 1:0, Дианье, 49 - 2:0, Ману, 64 - 2:1, Дианье, 89 (пенальти) - 3:1.

Удаление: Огуз (36) - "Генчлербирлиги".


"Галатасарай" – "Малатияспор" - 2:0

Голы: Бельханда, 1 - 1:0, Гомис, 12 - 2:0.

"Галатасарай": Муслера, Майкон, Нагатомо, Линнес, Денайер, Бельханда, Донк (Кабак, 90), Родригеш, Фернандо (Инан, 83), Гюмюш (Озтекин, 69), Гомис.


"Коньяспор" – "Гёзтепе" - 1:1

Голы: Ба, 56 - 0:1, Шахинер, 75 - 1:1.

Удаление: Бийого-Поко (89) - "Гёзтепе". 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 33 72
2 Истанбул ББ 33 69
3 Бешикташ 33 68
4 Фенербахче 32 66
5 Трабзонспор 33 52
6 Гёзтепе АС Измир 33 49
7 Сивасспор 33 49
8 Касимпаса 33 46
9 Кайсериспор 32 44
10 Малатия Беледийеспор 33 40
11 Бурсаспор 33 39
12 Антальяспор 33 38
13 Аланьяспор 33 37
14 Коньяспор 33 36
15 Акхисар Беледийе ГС 32 36
16 Османлыспор 33 33
17 Генчлербирлиги 33 30
18 Карабюкспор 32 12
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