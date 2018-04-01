"Галатасарай" победил "Трабзонспор" и вышел на первое место в Суперлиге

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"Галатасарай" победил "Трабзонспор" и вышел на первое место в Суперлиге

Завершились несколько матчей 27-го тура чемпионата Турции. "Галатасарай" на своем поле переиграл "Трабзонспор" и вернулся на первое место в Суперлиге, которое несколько часов занимал "Башакшехир", обыгравший "Акхисар".

"Галатасарай" - "Трабзонспор" - 2:1 (1:0)
Голы: Фегули, 7 - 1:0, Гомис, 60 - 2:0, Куцка, 90+2 - 2:1

"Акхисар" - "Башакшехир" - 1:2 (1:0)
Голы: Сержиньо, 13 - 1:0, Элиа, 46 - 1:1, Висча, 75 - 1:2

"Османлыспор" - "Коньяспор" - 0:0

"Гёзтепе" - "Касымпаша" - 0:2 (0:1)
Голы: Сари, 24 - 0:1, Трезеге, 90+2 - 0:2

Положение лидеров: Галатасарай - 57, Башакшехир - 56, Бешикташ - 53, Фенербахче - 48 (26)...

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 27 57
2 Истанбул ББ 27 56
3 Бешикташ 27 53
4 Фенербахче 26 48
5 Трабзонспор 27 42
6 Кайсериспор 26 41
7 Сивасспор 27 41
8 Гёзтепе АС Измир 27 40
9 Малатия Беледийеспор 27 37
10 Касимпаса 27 34
11 Акхисар Беледийе ГС 27 34
12 Бурсаспор 27 33
13 Антальяспор 27 31
14 Аланьяспор 27 28
15 Османлыспор 27 28
16 Генчлербирлиги 27 27
17 Коньяспор 27 25
18 Карабюкспор 27 12
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