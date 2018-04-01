"Галатасарай" победил "Трабзонспор" и вышел на первое место в Суперлиге

Завершились несколько матчей 27-го тура чемпионата Турции. "Галатасарай" на своем поле переиграл "Трабзонспор" и вернулся на первое место в Суперлиге, которое несколько часов занимал "Башакшехир", обыгравший "Акхисар".

"Галатасарай" - "Трабзонспор" - 2:1 (1:0)

Голы: Фегули, 7 - 1:0, Гомис, 60 - 2:0, Куцка, 90+2 - 2:1

"Акхисар" - "Башакшехир" - 1:2 (1:0)

Голы: Сержиньо, 13 - 1:0, Элиа, 46 - 1:1, Висча, 75 - 1:2

"Османлыспор" - "Коньяспор" - 0:0

"Гёзтепе" - "Касымпаша" - 0:2 (0:1)

Голы: Сари, 24 - 0:1, Трезеге, 90+2 - 0:2

Положение лидеров: Галатасарай - 57, Башакшехир - 56, Бешикташ - 53, Фенербахче - 48 (26)...

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