"Галатасарай" подписал 36-летнего Гомиса
"Галатасарай" официально объявил о подписании 36-летнего нападающего Бафетимби Гомис, который перешел в турецкий на правах свободного агента после истечения контракт с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии.
Отметим, что в 2018 году турецкий клуб продал его в саудовский клуб за 6 миллионов евро. За 3,5 года в Саудовской Аравии Гомис забил 107 голов и отдал 16 ассистов в 147 играх.
В нынешнем сезоне он забил 9 голов в 17 матчах.
За всю свою профессиональную карьеру Бафетимби Гомис забил 327 голов и отдал 68 ассистов в 715 играх.
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|Газиантеп ББ
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