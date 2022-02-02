"Галатасарай" подписал 36-летнего Гомиса

"Галатасарай" официально объявил о подписании 36-летнего нападающего Бафетимби Гомис, который перешел в турецкий на правах свободного агента после истечения контракт с "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии.

Отметим, что в 2018 году турецкий клуб продал его в саудовский клуб за 6 миллионов евро. За 3,5 года в Саудовской Аравии Гомис забил 107 голов и отдал 16 ассистов в 147 играх.

В нынешнем сезоне он забил 9 голов в 17 матчах.

За всю свою профессиональную карьеру Бафетимби Гомис забил 327 голов и отдал 68 ассистов в 715 играх.

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