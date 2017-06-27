"Галатасарай" подпишет Гомиса

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"Галатасарай" подпишет Гомиса
Французский нападающий "Суонси" Бафетимби Гомис станет игроком "Галатасарая", сообщает официальный клуба.

Турецкий клуб согласовал трансфер футболиста и он будет осуществлен в ближайшее время.

В минувшем сезоне 31-летний Гомис выступал "Марсель" на правах аренды, провел за клуб 31 матч, забил 20 мячей и сделал 3 голевые передачи.

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