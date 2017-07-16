"Галатасарай" покупает Имбула

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"Галатасарай" покупает Имбула

Хавбек "Сток Сити" Жанелли Имбула в ближайшее время станет игроком "Галатасарая", сообщает beIN Sports.

По информации источника, турецкий клуб осуществит трансфер 24-летнего француза в течение двух дней.

В прошлом сезоне Имбула сыграл за "Сток Сити" 14 матчей и сделал 1 результативную передачу. 

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