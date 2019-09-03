"Галатасарай" пополнился бывшим игроком "Ювентуса"

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"Галатасарай" пополнился бывшим игроком "Ювентуса"

Габонский полузащитник "Саутгемптона" Марио Лемина перешел в "Галатасарай", сообщает официальный сайт клуба.

Турецкий клуб арендовал футболиста до лета 2020 года с правом последующего выкупа.

26-летний Лемина выступал за "Саутгемптон" с 2017 года. Всего он провел за английский клуб 52 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Ранее он играл за "Лорьян", "Марсель" и "Ювентус". За сборную Габона сыграл 14 матчей и забил три гола. Двукратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Италии.

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