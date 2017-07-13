"Галатасарай" предложил 7 миллионов за Коноплянку

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"Галатасарай" предложил 7 миллионов за КоноплянкуТурецкий "Галатасарай" взял "на прицел" хавбека немецкого "Шальке" Евгения Коноплянку.

Источник сообщает, что стамбульский клуб готов заплатить за игрока сборной Украины не более 7 миллионов евро, в то время как немецкий клуб надеется получить на 2 миллиона больше.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Коноплянка сыграл в 17-ти матчах, забив один мяч и отдав одну результативную передачу.

Читайте: Коноплянку зовут в "Интер" | soccernews.ru

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