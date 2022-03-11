"Галатасарай" прервал впечатляющую голевую серию "Барселоны"

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"Галатасарай" прервал впечатляющую голевую серию "Барселоны"

Фото твиттер "Барселоны"

"Барселона" не сумела забить впервые за последние 17 матчей, сыграв вничью с "Галатасараем" (0:0) в Лиге Европы.

Голевая серия "сине-гранатовых" длилась с 8 декабря - в 17 играх они отличились 36 раз.

В воскресенье "Барса" проведёт следующую встречу - дома против "Осасуны".

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