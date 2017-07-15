"Галатасарай" претендует на защитника "Севильи"

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"Галатасарай" претендует на защитника "Севильи"

Защитник "Севильи" Мариано попал в сферу интересов "Галатасарая", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, турецкий клуб готов заплатить за бразильца 4,6 миллиона евро. Самому футболисту будет предложен трёхлетний контракт.

31-летний Мариано выступает за "Севилью" с 2015 года, сыграл 80 матчей, забил 1 гол и сделал 9 ассистов.

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