"Галатасарай" приостановил переговоры по трансферу Селезнёва

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"Галатасарай" приостановил переговоры по трансферу Селезнёва

"Галатасарай" приостановил переговоры по трансферу нападающего "Карабюкспора" Евгения Селезнёва, сообщает Futbol Arena.

По информации источника, турецкий клуб намерен вернуться к кандидатуре 32-летнего украинца лишь в том случае, если не удастся в ближайшее время подписать вингера "Барселоны" Арду Турана.

Стоит отметить, что "Галатасарай" уже согласовал с Селезнёвым условия личного контракта.

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