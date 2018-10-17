"Галатасарай" продлил контракт с главным тренером
"Галатасарай" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Фатихом Теримом.
Стороны заключили соглашение до 2021 года с опцией продления ещё на три сезона.
Напомним, что Терим возглавляет "Галатасарай" с 20 декабря 2017 года, до этого он трижды работал с "львами" в период с 1996 по 2000 год, с 2002 по 2004 год и с 2011 по 2013 год.
Под руководством 65-летнего специалиста стамбульский гранд 7 раз становился чемпионом Турции, дважды выигрывал Кубок Турции, четырежды Суперкубок Турции и в 2000 году Кубок УЕФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12