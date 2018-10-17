"Галатасарай" продлил контракт с главным тренером

"Галатасарай" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Фатихом Теримом.

Стороны заключили соглашение до 2021 года с опцией продления ещё на три сезона.

Напомним, что Терим возглавляет "Галатасарай" с 20 декабря 2017 года, до этого он трижды работал с "львами" в период с 1996 по 2000 год, с 2002 по 2004 год и с 2011 по 2013 год.

Под руководством 65-летнего специалиста стамбульский гранд 7 раз становился чемпионом Турции, дважды выигрывал Кубок Турции, четырежды Суперкубок Турции и в 2000 году Кубок УЕФА.

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