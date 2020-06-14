"Галатасарай" проиграл в первом матче после возобновления сезона

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"Галатасарай" проиграл в первом матче после возобновления сезона

В матче 27-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" на выезде проиграл "Ризеспору" со счетом 0:2. Победу хозяевам принесли голы Милана Шкоды и Туная Торуна.

"Галатасарай" остался на четвертом месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Отставание клуба от лидирующих "Трабзонспора" и "Башакшехира" составляет шесть очков. "Ризеспор" благодаря победе покинул зону вылета и теперь занимает 14-е место.

"Ризеспор" - "Галатасарай" - 2:0 (1:0)
Голы: Шкода, 42 - 1:0, Торун, 53 - 2:0

"Галатасарай": Муслера (Кочук, 24), Сараччи, Чалик, Донк, Мариано, Оньекуру (Буйюк, 77), Байрам (Акбаба, 46), Сери, Лемина, Фегули, Фалькао

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