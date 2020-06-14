"Галатасарай" проиграл в первом матче после возобновления сезона
В матче 27-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" на выезде проиграл "Ризеспору" со счетом 0:2. Победу хозяевам принесли голы Милана Шкоды и Туная Торуна.
"Галатасарай" остался на четвертом месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Отставание клуба от лидирующих "Трабзонспора" и "Башакшехира" составляет шесть очков. "Ризеспор" благодаря победе покинул зону вылета и теперь занимает 14-е место.
"Ризеспор" - "Галатасарай" - 2:0 (1:0)
Голы: Шкода, 42 - 1:0, Торун, 53 - 2:0
"Галатасарай": Муслера (Кочук, 24), Сараччи, Чалик, Донк, Мариано, Оньекуру (Буйюк, 77), Байрам (Акбаба, 46), Сери, Лемина, Фегули, Фалькао
Не пропустите: Вратарь "Галатасарая" получил жуткую травму в матче чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" добился уверенной победы в первом матче после рестарта сезона
-
Марсело присоединился к акции против расизма, празднуя гол в матче с "Эйбаром"
-
Кьеллини рассказал, когда завершит карьеру
-
Кержаков, братья Березуцкие и Игнашевич подали документы для лицензии Pro
-
Данни общается с руководством "Зенита" по поводу должности в клубе
Лента новостей
-
"Челси" намерен сохранить ван Гинкеля, который не играет больше двух лет
-
"Галатасарай" проиграл в первом матче после возобновления сезона
-
Жена Тарасова нагрубила подписчику в Instagram в ответ на шутку о ее сестрах
-
Вратарь "Галатасарая" получил жуткую травму в матче чемпионата Турции
-
Новый тренер "Локомотива" Николич назвал цель команды в нынешнем сезоне
-
"Реал" добился уверенной победы в первом матче после рестарта сезона
-
Марсело присоединился к акции против расизма, празднуя гол в матче с "Эйбаром"
-
Наставник "Сочи" Федотов оценил физическую форму Кокорина после возобновления тренировок
-
АЕК Карреры уверенно обыграл ОФИ и поднялся в зону Лиги Чемпионов
-
Кьеллини рассказал, когда завершит карьеру
-
Де Зерби может возглавить "Фиорентину"
-
Экс-форвард ЦСКА выступил в поддержку движения Black Lives Matter
-
"Шальке" и "Байер" сыграли вничью в матче Бундеслиги
-
"Витебск" обыграл "Рух" в матче 13-го тура чемпионата Беларуси
-
Зидан стал третьим главным тренером в истории "Реала" с 200 матчами
-
Рамос, Кроос и Бензема - в старте "Реала" на матч с "Эйбаром"
-
Хавбек "Локомотива" Рыбчинский оценил физическое состояние своих партнеров
-
Кержаков, братья Березуцкие и Игнашевич подали документы для лицензии Pro
-
"Челси" разгромил КПР в товарищеском матче, забив 7 голов сопернику
-
"Шахтер" минимально обыграл "Колос" в матче чемпионата Украины
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Трабзонспор
|27
|56
|2
|Истанбул ББ
|27
|56
|3
|Галатасарай
|26
|50
|4
|Сивасспор
|26
|49
|5
|Бешикташ
|27
|44
|6
|Аланьяспор
|27
|43
|7
|Фенербахче
|27
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|27
|37
|9
|Антальяспор
|27
|33
|10
|Газиантеп ББ
|26
|32
|11
|Денизлиспор
|26
|31
|12
|Генчлербирлиги
|27
|31
|13
|Касимпаса
|27
|29
|14
|Коньяспор
|27
|26
|15
|Малатия Беледийеспор
|27
|25
|16
|Джайкур Ризеспор
|26
|25
|17
|Анкарагюджю
|26
|23
|18
|Кайсериспор
|27
|22