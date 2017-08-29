"Галатасарай" пытается купить хавбека "Ювентуса"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Квадво Асамоа может перейти в "Галатасарай", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, турецкий клуб сделал предложение по трансферу 28-летнего ганца в размере 10 миллионов евро.

Асамоа выступает за "Ювентус" с 2012 года, сыграл 130 матчей и забил 5 голов.

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