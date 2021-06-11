"Галатасарай" работает над трансфером Ярмоленко

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"Галатасарай" работает над трансфером Ярмоленко

Фото твиттер Андрея Ярмоленко

Вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Турции.

31-летний украинец заинтересовал "Галатасарай", который уже ведёт переговоры с агентом игрока Вадимом Шаблием, пишет "Мета Спорт".

Ранее сообщалось, что футболиста могут обменять на полузащитника московского "Спартака" Алекса Крала.

В прошедшем сезоне Ярмоленко сыграл 21 матч, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: Агент Ярмоленко исключил переезд игрока в Россию. | http://soccernews.ru
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