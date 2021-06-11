"Галатасарай" работает над трансфером Ярмоленко
Вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Турции.
31-летний украинец заинтересовал "Галатасарай", который уже ведёт переговоры с агентом игрока Вадимом Шаблием, пишет "Мета Спорт".
Ранее сообщалось, что футболиста могут обменять на полузащитника московского "Спартака" Алекса Крала.
В прошедшем сезоне Ярмоленко сыграл 21 матч, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
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|М
|О
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|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
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|27
|50
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18