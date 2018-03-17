"Галатасарай" расписал безголевую ничью с "Фенербахче" и другие результаты 26-го тура чемпионата Турции
В субботу в рамках 26-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим стамбульское дерби между "Галатасараем" и "Фенербахче", которое завершилось нулевой ничьей.
"Фенербахче" – "Галатасарай" - 0:0
"Фенербахче": Демирел, Калдырым, Нойштедтер, Шкртел, Озбайраклы, Экиджи (Потук, 60), Топал, Дирар (Фернандао, 72), Соуза, Жулиано, Сольдадо (Вальбуэна, 77).
"Галатасарай": Муслера, Линнес, Нагатомо, Майкон, Азиз, Бельханда, Инан (Джигерджи, 74), Родригеш, Фернандо (Донк, 59), Фегули (Гюмюш, 83), Гомис.
"Генчлербирлиги" – "Акхисар Беледие" - 1:1
Голы: Селезнёв, 43 - 0:1, Шкулетич, 90 - 1:1.
"Бурсаспор" – "Сивасспор" - 1:0
Гол: Станку, 83 - 1:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|26
|54
|2
|Бешикташ
|25
|50
|3
|Истанбул ББ
|25
|50
|4
|Фенербахче
|26
|48
|5
|Трабзонспор
|26
|42
|6
|Кайсериспор
|26
|41
|7
|Гёзтепе АС Измир
|26
|40
|8
|Сивасспор
|26
|38
|9
|Акхисар Беледийе ГС
|26
|34
|10
|Малатия Беледийеспор
|26
|34
|11
|Бурсаспор
|26
|33
|12
|Касимпаса
|26
|31
|13
|Аланьяспор
|26
|28
|14
|Антальяспор
|26
|28
|15
|Османлыспор
|26
|27
|16
|Генчлербирлиги
|26
|27
|17
|Коньяспор
|26
|24
|18
|Карабюкспор
|26
|12