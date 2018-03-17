"Галатасарай" расписал безголевую ничью с "Фенербахче" и другие результаты 26-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 26-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим стамбульское дерби между "Галатасараем" и "Фенербахче", которое завершилось нулевой ничьей.

"Фенербахче" – "Галатасарай" - 0:0

"Фенербахче": Демирел, Калдырым, Нойштедтер, Шкртел, Озбайраклы, Экиджи (Потук, 60), Топал, Дирар (Фернандао, 72), Соуза, Жулиано, Сольдадо (Вальбуэна, 77).

"Галатасарай": Муслера, Линнес, Нагатомо, Майкон, Азиз, Бельханда, Инан (Джигерджи, 74), Родригеш, Фернандо (Донк, 59), Фегули (Гюмюш, 83), Гомис.



"Генчлербирлиги" – "Акхисар Беледие" - 1:1

Голы: Селезнёв, 43 - 0:1, Шкулетич, 90 - 1:1.



"Бурсаспор" – "Сивасспор" - 1:0

Гол: Станку, 83 - 1:0.

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