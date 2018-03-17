"Галатасарай" расписал безголевую ничью с "Фенербахче" и другие результаты 26-го тура чемпионата Турции

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"Галатасарай" расписал безголевую ничью с "Фенербахче" и другие результаты 26-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 26-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим стамбульское дерби между "Галатасараем" и "Фенербахче", которое завершилось нулевой ничьей.

"Фенербахче" – "Галатасарай" - 0:0

"Фенербахче": Демирел, Калдырым, Нойштедтер, Шкртел, Озбайраклы, Экиджи (Потук, 60), Топал, Дирар (Фернандао, 72), Соуза, Жулиано, Сольдадо (Вальбуэна, 77).

"Галатасарай": Муслера, Линнес, Нагатомо, Майкон, Азиз, Бельханда, Инан (Джигерджи, 74), Родригеш, Фернандо (Донк, 59), Фегули (Гюмюш, 83), Гомис. 


"Генчлербирлиги" – "Акхисар Беледие" - 1:1

Голы: Селезнёв, 43 - 0:1, Шкулетич, 90 - 1:1.


"Бурсаспор" – "Сивасспор" - 1:0

Гол: Станку, 83 - 1:0. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 26 54
2 Бешикташ 25 50
3 Истанбул ББ 25 50
4 Фенербахче 26 48
5 Трабзонспор 26 42
6 Кайсериспор 26 41
7 Гёзтепе АС Измир 26 40
8 Сивасспор 26 38
9 Акхисар Беледийе ГС 26 34
10 Малатия Беледийеспор 26 34
11 Бурсаспор 26 33
12 Касимпаса 26 31
13 Аланьяспор 26 28
14 Антальяспор 26 28
15 Османлыспор 26 27
16 Генчлербирлиги 26 27
17 Коньяспор 26 24
18 Карабюкспор 26 12
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