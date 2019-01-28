"Галатасарай" сделал предложение по игроку "Спартака"

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"Галатасарай" сделал предложение по игроку "Спартака"

"Галатасарай" сделал предложение по нападающему "Спартака" Зе Луишу, сообщает Hurriyet.

По информации источника, турецкий клуб готов заплатить за 28-летнего футболиста 7,5 миллионов евро.

На покупке уроженца Кабо-Верде лично настаивает главный тренер "львов" Фатих Терим.

Напомним, что ранее "Галатасарай" пытался приобрести другого форварда "красно-белых" Луиса Адриано, но российский клуб ответил отказом.

Зе Луиш выступает за "Спартак" с июля 2015 года, сыграл 97 матчей, забил 32 гола и сделал 22 ассиста.

Контракт игрока с москвичами рассчитан до 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.

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