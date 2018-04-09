"Галатасарай" сенсационно проиграл "Генчлербирлиги"
В рамках 28-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" в гостях уступил "Генчлербирлиги", который до этого матча находился в зоне вылета. Стоит отметить, что из-за этого поражения "львы" не сумели вернуться на первое место и теперь на 2 очка отстают от лидирующего "Истанбула".
"Генчлербирлиги" – "Галатасарай" - 1:0
Гол: Улудаг, 90 - 1:0.
"Галатасарай": Муслера, Мариано, Майкон, Азиз, Нагатомо, Бельханда (Дердийок, 60), Фернандо, Инан (Донк, 79), Фегули, Гомис, Родригеш (Гюмюш, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Галатасарай
|28
|57
|3
|Бешикташ
|28
|56
|4
|Фенербахче
|28
|54
|5
|Трабзонспор
|28
|45
|6
|Кайсериспор
|28
|41
|7
|Сивасспор
|28
|41
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|40
|9
|Касимпаса
|28
|37
|10
|Малатия Беледийеспор
|28
|37
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|28
|34
|12
|Антальяспор
|28
|34
|13
|Бурсаспор
|28
|33
|14
|Аланьяспор
|28
|31
|15
|Генчлербирлиги
|28
|30
|16
|Коньяспор
|28
|28
|17
|Османлыспор
|28
|28
|18
|Карабюкспор
|28
|12