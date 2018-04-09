"Галатасарай" сенсационно проиграл "Генчлербирлиги"

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"Галатасарай" сенсационно проиграл "Генчлербирлиги"

В рамках 28-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" в гостях уступил "Генчлербирлиги", который до этого матча находился в зоне вылета. Стоит отметить, что из-за этого поражения "львы" не сумели вернуться на первое место и теперь на 2 очка отстают от лидирующего "Истанбула".

"Генчлербирлиги" – "Галатасарай" - 1:0

Гол: Улудаг, 90 - 1:0.

"Галатасарай": Муслера, Мариано, Майкон, Азиз, Нагатомо, Бельханда (Дердийок, 60), Фернандо, Инан (Донк, 79), Фегули, Гомис, Родригеш (Гюмюш, 69).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 28 59
2 Галатасарай 28 57
3 Бешикташ 28 56
4 Фенербахче 28 54
5 Трабзонспор 28 45
6 Кайсериспор 28 41
7 Сивасспор 28 41
8 Гёзтепе АС Измир 28 40
9 Касимпаса 28 37
10 Малатия Беледийеспор 28 37
11 Акхисар Беледийе ГС 28 34
12 Антальяспор 28 34
13 Бурсаспор 28 33
14 Аланьяспор 28 31
15 Генчлербирлиги 28 30
16 Коньяспор 28 28
17 Османлыспор 28 28
18 Карабюкспор 28 12
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