"Галатасарай" сенсационно проиграл "Генчлербирлиги"

В рамках 28-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" в гостях уступил "Генчлербирлиги", который до этого матча находился в зоне вылета. Стоит отметить, что из-за этого поражения "львы" не сумели вернуться на первое место и теперь на 2 очка отстают от лидирующего "Истанбула".

"Генчлербирлиги" – "Галатасарай" - 1:0

Гол: Улудаг, 90 - 1:0.

"Галатасарай": Муслера, Мариано, Майкон, Азиз, Нагатомо, Бельханда (Дердийок, 60), Фернандо, Инан (Донк, 79), Фегули, Гомис, Родригеш (Гюмюш, 69).

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