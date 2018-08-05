"Галатасарай" сенсационно проиграл в матче за Суперкубок Турции
В матче за Суперкубок Турции "Акхисар" неожиданно обыграл чемпиона страны "Галатасарай" и стал обладателем трофея. У победителей голом отличился украинский форвард Евгений Селезнев.
"Галатасарай" - "Акхисар" - 1:1 (0:1), по пенальти - 4:5
Голы: Селезнев, 5 - 0:1, Дердийок, 79 - 1:1
"Галатасарай": Муслера, Линнес, Азиз, Майкон, Нагатомо (Кэрол, 102), Фернандо (Акгун, 69), Донк (Инан, 77), Родригеш, Бельханда (Дердийок, 59), Фегули, Гомис
"Акхисар": Озтюрк, Байрам, Юмлу, Нонку, Врсаевич (Ларссон, 67), Сиссоко, Чевикер, Ману (Вурал, 77), Киса (Гюлер, 98), Барбоза (Лопеш, 63), Селезнев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12