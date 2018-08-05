"Галатасарай" сенсационно проиграл в матче за Суперкубок Турции

В матче за Суперкубок Турции "Акхисар" неожиданно обыграл чемпиона страны "Галатасарай" и стал обладателем трофея. У победителей голом отличился украинский форвард Евгений Селезнев.

"Галатасарай" - "Акхисар" - 1:1 (0:1), по пенальти - 4:5

Голы: Селезнев, 5 - 0:1, Дердийок, 79 - 1:1

"Галатасарай": Муслера, Линнес, Азиз, Майкон, Нагатомо (Кэрол, 102), Фернандо (Акгун, 69), Донк (Инан, 77), Родригеш, Бельханда (Дердийок, 59), Фегули, Гомис

"Акхисар": Озтюрк, Байрам, Юмлу, Нонку, Врсаевич (Ларссон, 67), Сиссоко, Чевикер, Ману (Вурал, 77), Киса (Гюлер, 98), Барбоза (Лопеш, 63), Селезнев

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