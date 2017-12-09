"Галатасарай" сильнее "Акхисар Беледие", "Трабзонспор" громит "Касымпашу" и другие результаты 15-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 15-го тура чемпионата Турции состоялись четыре матча, краткий обзор которых представляем Вашему вниманию.

"Касымпаша" – "Трабзонспор" - 0:3

Голы: Йылмаз, 45 - 0:1, Родальега, 90 - 0:2, Беро, 90 - 0:3.



"Малатияспор" – "Гёзтепе" - 2:3

Голы: Каду, 6 - 0:1, Перейра, 14 - 1:1, Шахин, 33 - 1:2, Ротман, 45 - 1:3, Бутаиб, 64 (пенальти) - 2:3.



"Антальяспор" – "Генчлербирлиги" - 1:1

Голы: Жаилтон Парайба, 58 - 0:1, Кадах, 88 (пенальти) - 1:1.



"Галатасарай" – "Акхисар Беледие" - 4:2

Голы: Майкон, 17 (автогол) - 0:1, Адын, 45 - 0:2, Фернандо, 49 - 1:2, Гомис, 51 - 2:2, Бельханда, 70 - 3:2, Фегули, 90 - 4:2.

Удаления: Лопеш (43) - "Акхисар Беледие", Гомис (68) - "Галатасарай".

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