"Галатасарай" сильнее "Акхисар Беледие", "Трабзонспор" громит "Касымпашу" и другие результаты 15-го тура чемпионата Турции

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"Галатасарай" сильнее "Акхисар Беледие", "Трабзонспор" громит "Касымпашу" и другие результаты 15-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 15-го тура чемпионата Турции состоялись четыре матча, краткий обзор которых представляем Вашему вниманию.

"Касымпаша" – "Трабзонспор" - 0:3

Голы: Йылмаз, 45 - 0:1, Родальега, 90 - 0:2, Беро, 90 - 0:3.


"Малатияспор" – "Гёзтепе" - 2:3

Голы: Каду, 6 - 0:1, Перейра, 14 - 1:1, Шахин, 33 - 1:2, Ротман, 45 - 1:3, Бутаиб, 64 (пенальти) - 2:3.


"Антальяспор" – "Генчлербирлиги" - 1:1

Голы: Жаилтон Парайба, 58 - 0:1, Кадах, 88 (пенальти) - 1:1.


"Галатасарай" – "Акхисар Беледие" - 4:2

Голы: Майкон, 17 (автогол) - 0:1, Адын, 45 - 0:2, Фернандо, 49 - 1:2, Гомис, 51 - 2:2, Бельханда, 70 - 3:2, Фегули, 90 - 4:2.

Удаления: Лопеш (43) - "Акхисар Беледие", Гомис (68) - "Галатасарай".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 15 32
2 Истанбул ББ 14 30
3 Фенербахче 15 29
4 Гёзтепе АС Измир 15 27
5 Бешикташ 14 26
6 Кайсериспор 14 26
7 Трабзонспор 15 25
8 Бурсаспор 15 24
9 Акхисар Беледийе ГС 15 19
10 Сивасспор 14 19
11 Касимпаса 15 18
12 Аланьяспор 14 17
13 Малатия Беледийеспор 15 16
14 Антальяспор 15 14
15 Генчлербирлиги 15 12
16 Османлыспор 14 11
17 Коньяспор 14 11
18 Карабюкспор 14 8
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