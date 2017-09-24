"Галатасарай" сильнее "Бурсаспора" и другие результаты 6-го тура чемпионата Турции

В воскресенье в рамках шестого тура чемпионата Турции состоялись четыре матча. Выделим гостевую победу "Галатасарая" над "Бурсаспором" со счётом 2:1.

"Карабюкспор" – "Малатияспор" - 2:4

Голы: Айхан, 15 - 0:1, Бююк, 39 - 0:2, Тозлу, 45 - 0:3, Ятабаре, 56 (пенальти) - 1:3, Торже, 84 - 2:3, Бутаиб, 89 - 2:4.



"Сивасспор" – "Гёзтепе" - 2:3

Голы: Яхович, 16 (автогол) - 1:0, Яхович, 33 - 1:1, Яхович, 45 (пенальти) - 1:2, Яхович, 53 (пенальти) - 1:3, Коне, 85 - 2:3.



"Касымпаша" – "Кайсериспор" - 1:1

Голы: Ранхель, 38 - 1:0, Туран, 90 - 1:1.



"Бурсаспор" – "Галатасарай" - 1:2

Голы: Деларж, 14 - 1:0, Фегули, 73 - 1:1, Джигерджи, 81 - 1:2.

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