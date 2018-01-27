"Галатасарай" сильнее "Османлыспора" и другие результаты 19-го тура чемпионата Турции

Теги аланьяспорбурсаспоргёзтепе ас измиркайсериспоргалатасарайосманлыспор

"Галатасарай" сильнее "Османлыспора" и другие результаты 19-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 19-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим домашнюю победу "Галатасарая" над "Османлыспором".

"Аланьяспор" – "Бурсаспор" - 3:1

Голы: Станку, 13 - 0:1, Караджа, 45 - 1:1, Фернандес, 59 - 2:1, Акбаба, 62 - 3:1.


"Гёзтепе" – "Кайсериспор" - 1:1

Голы: Баджи, 20 - 0:1, Бингел, 72 - 1:1.

Удаление: Кана-Бийик (76), Баджи (90) - оба "Кайсериспор".


"Галатасарай" – "Османлыспор" - 2:0

Голы: Фегули, 37 - 1:0, Гомис, 88 - 2:0. 

Не пропустите: "Бешикташ" и "Генчлербирлиги" побеждают в 19-м туре чемпионата Турции. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Отомстить за разгром: "Марсель" принимает на своем поле "Монако"

Отомстить за разгром: "Марсель" принимает на своем поле "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 19 41
2 Истанбул ББ 18 39
3 Фенербахче 18 36
4 Бешикташ 19 36
5 Кайсериспор 19 31
6 Гёзтепе АС Измир 19 31
7 Трабзонспор 18 30
8 Сивасспор 18 27
9 Бурсаспор 19 25
10 Малатия Беледийеспор 18 23
11 Касимпаса 19 22
12 Аланьяспор 19 21
13 Акхисар Беледийе ГС 18 20
14 Генчлербирлиги 19 20
15 Османлыспор 19 18
16 Антальяспор 18 17
17 Коньяспор 19 16
18 Карабюкспор 18 9
Полная таблица

топ-5 тегов