"Галатасарай" сильнее "Османлыспора" и другие результаты 19-го тура чемпионата Турции
В субботу в рамках 19-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим домашнюю победу "Галатасарая" над "Османлыспором".
"Аланьяспор" – "Бурсаспор" - 3:1
Голы: Станку, 13 - 0:1, Караджа, 45 - 1:1, Фернандес, 59 - 2:1, Акбаба, 62 - 3:1.
"Гёзтепе" – "Кайсериспор" - 1:1
Голы: Баджи, 20 - 0:1, Бингел, 72 - 1:1.
Удаление: Кана-Бийик (76), Баджи (90) - оба "Кайсериспор".
"Галатасарай" – "Османлыспор" - 2:0
Голы: Фегули, 37 - 1:0, Гомис, 88 - 2:0.
Не пропустите: "Бешикташ" и "Генчлербирлиги" побеждают в 19-м туре чемпионата Турции. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|19
|41
|2
|Истанбул ББ
|18
|39
|3
|Фенербахче
|18
|36
|4
|Бешикташ
|19
|36
|5
|Кайсериспор
|19
|31
|6
|Гёзтепе АС Измир
|19
|31
|7
|Трабзонспор
|18
|30
|8
|Сивасспор
|18
|27
|9
|Бурсаспор
|19
|25
|10
|Малатия Беледийеспор
|18
|23
|11
|Касимпаса
|19
|22
|12
|Аланьяспор
|19
|21
|13
|Акхисар Беледийе ГС
|18
|20
|14
|Генчлербирлиги
|19
|20
|15
|Османлыспор
|19
|18
|16
|Антальяспор
|18
|17
|17
|Коньяспор
|19
|16
|18
|Карабюкспор
|18
|9