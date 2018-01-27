"Галатасарай" сильнее "Османлыспора" и другие результаты 19-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 19-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим домашнюю победу "Галатасарая" над "Османлыспором".

"Аланьяспор" – "Бурсаспор" - 3:1

Голы: Станку, 13 - 0:1, Караджа, 45 - 1:1, Фернандес, 59 - 2:1, Акбаба, 62 - 3:1.



"Гёзтепе" – "Кайсериспор" - 1:1

Голы: Баджи, 20 - 0:1, Бингел, 72 - 1:1.

Удаление: Кана-Бийик (76), Баджи (90) - оба "Кайсериспор".



"Галатасарай" – "Османлыспор" - 2:0

Голы: Фегули, 37 - 1:0, Гомис, 88 - 2:0.

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