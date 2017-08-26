"Галатасарай" – "Сивасспор" - 3:0 (обзор)

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"Галатасарай" – "Сивасспор" - 3:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча третьего тура чемпионата Турции между "Галатасараем" и "Сивасспором".

Не пропустите: "Галатасарай" крупно победил "Сивасспор", "Аланьяспор" спас ничью в матче с "Карабюкспором". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
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